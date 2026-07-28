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Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Рождественская в Нижнем Новгороде

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения.

Источник: Время

Движение транспорта на улице Рождественская (на участке от площади Маркина до улицы Широкой) временно ограничат из-за проведения мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Изменения будут действовать: с 00:01 1 августа до 05:00 2 августа; с 00:01 8 августа до 05:00 9 августа; с 00:01 15 августа до 05:00 16 августа; с 00:01 22 августа до 05:00 23 августа; с 00:01 29 августа до 05:00 30 августа.

Объехать данную зону можно по прилегающим улицам.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.