Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Рождественская в Нижнем Новгороде

Изменения будут действовать: с 00:01 1 августа до 05:00 2 августа; с 00:01 8 августа до 05:00 9 августа; с 00:01 15 августа до 05:00 16 августа; с 00:01 22 августа до 05:00 23 августа; с 00:01 29 августа до 05:00 30 августа.