Отходоперерабатывающий комплекс в Ростовской области запустят в 2027 году

Полигонная инфраструктура уже введена в эксплуатацию, строительство производственного блока завершается. На следующем этапе планируется запуск участка компостирования органических отходов. Мощность сортировочного комплекса составит 450 тыс. т твердых коммунальных отходов в год. Предприятие будет автоматизировано на 90%, что позволит свести к минимуму ручной труд на всех этапах обработки, за исключением входного контроля и финальной проверки качества.