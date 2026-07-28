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Отходоперерабатывающий комплекс в Ростовской области запустят в 2027 году

Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем МАХ-канале.

Мясниковский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем МАХ-канале.

Полигонная инфраструктура уже введена в эксплуатацию, строительство производственного блока завершается. На следующем этапе планируется запуск участка компостирования органических отходов. Мощность сортировочного комплекса составит 450 тыс. т твердых коммунальных отходов в год. Предприятие будет автоматизировано на 90%, что позволит свести к минимуму ручной труд на всех этапах обработки, за исключением входного контроля и финальной проверки качества.

Строительство финансируется с участием публично-правовой компании «Российский экологический оператор» в форме льготного займа.