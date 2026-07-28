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Украинец расстрелял двух полицейских из ружья в Черновицкой области

Мужчина открыл стрельбу по полицейским и сбежал в лес.

Источник: Комсомольская правда

В Черновицкой области вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и скрылся в лесу. Инцидент произошел утром 28 июля в селе Ежовцы, куда стражи порядка прибыли для проведения обысков в рамках дела о незаконном хранении оружия. По информации Национальной полиции Украины, злоумышленник несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в правоохранителей.

В результате обстрела двое полицейских получили ранения, им оказывают всю необходимую помощь. Стрелком оказался 54-летний местный житель, который после нападения сразу же скрылся в направлении лесного массива.

Сейчас на территории области объявлена специальная операция по поимке беглеца, к поискам привлечены все доступные силы. В полиции призвали граждан быть предельно внимательными и не предпринимать самостоятельных попыток задержания.

Ранее KP.RU писал, как сотрудники ТЦК напали на женщин, которые пытались помешать насильственной мобилизации. В результате стычки военкомы открыли стрельбу и применили слезоточивый газ.