Украинец расстрелял двух полицейских из ружья в Черновицкой области

В Черновицкой области вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и скрылся в лесу. Инцидент произошел утром 28 июля в селе Ежовцы, куда стражи порядка прибыли для проведения обысков в рамках дела о незаконном хранении оружия. По информации Национальной полиции Украины, злоумышленник несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в правоохранителей.