Медицинские учреждения Красноярского края получат 77 автомобилей

Медицинские учреждения Красноярского края до конца года получат 77 новых автомобилей при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
В их числе 39 машин скорой помощи класса «B», 22 автомобиля УАЗ, 10 «Лада Гранта» и 6 «Нив». Первые поступят уже в сентябре. Основная часть легковых автомобилей предназначена для районных больниц. Этот транспорт значительно повысит мобильность врачей, работающих в отдаленных населенных пунктах. Машины задействуют для выездов к пациентам, а также для оперативной доставки биоматериалов из фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в лаборатории.
«Новая техника позволит сократить время доезда бригад, что критически важно при ликвидации последствий ДТП на федеральных трассах. Кроме того, это повышает безопасность транспортировки пациентов и улучшает условия труда наших специалистов», — подчеркнула главный врач Канской межрайонной больницы Ольга Барболина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.