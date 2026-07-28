Медицинские учреждения Красноярского края получат 77 автомобилей

В их числе 39 машин скорой помощи класса «B», 22 автомобиля УАЗ, 10 «Лада Гранта» и 6 «Нив». Первые поступят уже в сентябре. Основная часть легковых автомобилей предназначена для районных больниц. Этот транспорт значительно повысит мобильность врачей, работающих в отдаленных населенных пунктах. Машины задействуют для выездов к пациентам, а также для оперативной доставки биоматериалов из фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в лаборатории.