В Госдуме ответили на угрозы разработчика украинского «Фламинго»

«Давно он этот разговор ведет. На баллистику наше ПВО натренировано очень хорошо. Мы отработаем. Отработаем не только по местам пусков, но и по участникам всего этого. Поэтому Штилерман поменьше бы свои заявления устраивал, а подумал бы вообще о себе», — подчеркнул член комитета по обороне.