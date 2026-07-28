В Госдуме ответили на угрозы разработчика украинского «Фламинго»

«Давно он этот разговор ведет. На баллистику наше ПВО натренировано очень хорошо. Мы отработаем. Отработаем не только по местам пусков, но и по участникам всего этого. Поэтому Штилерман поменьше бы свои заявления устраивал, а подумал бы вообще о себе», — подчеркнул член комитета по обороне.
Поводом для комментария депутата «Ленте.ру» стали громкие заявления Штилермана. 27 июля он пообещал, что Украина начнет запускать баллистические ракеты, способные достичь Москвы.
Ранее разработчик уже анонсировал возможный удар по России собственной баллистикой. Тогда он сообщал, что испытания двигателя для таких ракет уже идут.