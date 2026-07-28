В Татарстане завершается масштабная государственная кадастровая оценка земель, начатая в первом полугодии 2026 года. Центр государственной кадастровой оценки (ЦГКО) охватил 1 730 477 земельных участков, что является важным этапом в работе по актуализации кадастровой стоимости региона.
В пресс-службе Минземимущества региона сообщили, что в настоящее время завершается расчет кадастровой стоимости и готовится итоговый отчет. За полгода в Центр поступило 405 обращений от граждан по результатам оценки 2022−2023 годов. Все заявления были рассмотрены в соответствии с законом и в установленные сроки.
Особое внимание уделялось работе с вновь образованными и ранее неучтенными объектами недвижимости. Специалисты зафиксировали значительный рост числа объектов, требующих дооценки. В базу ЦГКО поступило 5 568 250 объектов, из которых 482 000 были пересчитаны и внесены в реестр.
Напомним, 358 многодетных семей Набережных Челнов выбрали денежную выплату вместо земли. Всего в списках на получение земли 9 583 семьи.