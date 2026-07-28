В Татарстане завершается масштабная государственная кадастровая оценка земель

В пресс-службе Минземимущества региона сообщили, что в настоящее время завершается расчет кадастровой стоимости и готовится итоговый отчет. За полгода в Центр поступило 405 обращений от граждан по результатам оценки 2022−2023 годов. Все заявления были рассмотрены в соответствии с законом и в установленные сроки.