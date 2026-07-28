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Двое пострадавших при атаках дронов ВСУ в приграничье скончались

Двое пострадавших от дронов ВСУ мирных жителей скончались в больницах Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, пострадавший 23 июля при атаке дрона ВСУ на грузовик в Белгородском округе, и женщина, с тяжелыми ранениями доставленная в больницу после удар украинского беспилотника по автобусу в Шебекино, скончались в больнице. Об этом в своем канале на платформе Max сообщает оперштаб региона.

«Стало известно, что в больнице скончалась женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля», — говорится в публикации.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 20 по 26 июля от атак Вооруженных сил Украины погибли 57 мирных жителей России, ранения разной тяжести получили 435 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 28 июля украинские боевики запустили почти 400 беспилотников в сторону Московского региона. Все дроны подавлены средствами ПВО.

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