Двое пострадавших при атаках дронов ВСУ в приграничье скончались

Мужчина, пострадавший 23 июля при атаке дрона ВСУ на грузовик в Белгородском округе, и женщина, с тяжелыми ранениями доставленная в больницу после удар украинского беспилотника по автобусу в Шебекино, скончались в больнице. Об этом в своем канале на платформе Max сообщает оперштаб региона.