Иммунитету дадут инструкцию на уничтожение: Кому может помочь первая вакцина от рака кожи

На лечение могут претендовать пациенты с ранее диагностированной меланомой, у которых произошёл рецидив без поражения головного мозга. Кроме того, речь идёт о людях с впервые выявленной меланомой II-IV стадии до начала противоопухолевой терапии, а также о пациентах с отдалёнными метастазами без поражения мозга, которые ещё не проходили лекарственное лечение.