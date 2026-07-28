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В Красноярске детям с диабетом впервые начали ставить инсулиновые помпы

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона впервые начали устанавливать инсулиновые помпы детям с сахарным диабетом 1 типа.

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона впервые начали устанавливать инсулиновые помпы детям с сахарным диабетом 1 типа. Об этом сообщили в минздраве Красноярского края.

Такие устройства заменяют многократные ежедневные инъекции. Помпа непрерывно подает инсулин по заранее настроенной программе и помогает снизить риск резких скачков сахара. Мама одной из пациенток Ирина Рукосуева рассказала, что диагноз дочери поставили в апреле 2024 года. Раньше ребенку приходилось делать по 6−7 уколов каждый день.

«Это очень тяжело для ребенка: образуются шишки, сахар скачет. Мы два года стояли в очереди. Есть родители, которые боятся, мы не боимся, это облегчает жизнь», — рассказала женщина.

Перед установкой врачи подробно обучают детей и родителей пользоваться устройством. В больнице также работает «Школа сахарного диабета», где пациентам объясняют, как контролировать сахар и правильно вводить инсулин. До конца года такую высокотехнологичную помощь получат еще 13 юных пациентов.

Технологию внедрили благодаря федеральному проекту «Борьба с сахарным диабетом» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Установка помп проводится бесплатно по ОМС.