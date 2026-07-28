В Красноярске детям с диабетом впервые начали ставить инсулиновые помпы

Такие устройства заменяют многократные ежедневные инъекции. Помпа непрерывно подает инсулин по заранее настроенной программе и помогает снизить риск резких скачков сахара. Мама одной из пациенток Ирина Рукосуева рассказала, что диагноз дочери поставили в апреле 2024 года. Раньше ребенку приходилось делать по 6−7 уколов каждый день.