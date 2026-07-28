В Красноярске на круглом столе обсудят электоральные установки молодежи

Напомним, в этом году в Красноярском крае пройдет 11 избирательных кампаний. Всего будет распределено 153 мандата, включая 4 — на выборах депутатов Государственной Думы и 52 — на выборах депутатов Законодательного Собрания (26 мандатов по единому краевому округу, 22 мандата по одномандатным избирательным округам и по 2 мандата в двух двухмандатных округах). Голосование на выборах всех уровней будет проходить в течение 3-х дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.