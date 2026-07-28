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В Калининградской области добыли редкий янтарь в форме огромной капли

Экземпляр такого размера и формы найден впервые.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области добыли уникальный каплевидный янтарь: с одной его стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, с другой стороны янтарь плоский. Как рассказали в пресс-службе янтарного комбината, экземпляр такого размера и формы найден впервые.

Его размер 8 на 8 см, вес 84 грамма. Такие крупные экземпляры встречаются раз в несколько лет: средний размер янтарных капель составляет 2,5 см.

Подобные капли наряду с инклюзами и самородками считаются одной из уникальных разновидностей балтийского янтаря.

«Капля стала с одной стороны плоской из-за падения на землю. Образец сохранил отпечаток рельефа. В моей практике это первый подобный экземпляр», — прокомментировала специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Янтарик уже в шутку прозвали «Брокколи». Возраст «капустки» порядка 40 млн лет.

Такие экспонаты выставляют на аукцион или же они становятся музейными экспонатами.