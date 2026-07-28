В Калининградской области добыли редкий янтарь в форме огромной капли

В Калининградской области добыли уникальный каплевидный янтарь: с одной его стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, с другой стороны янтарь плоский. Как рассказали в пресс-службе янтарного комбината, экземпляр такого размера и формы найден впервые.