ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Харьковской ВГА в Белгороде

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Белгороде, готовившийся в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Задержан завербованный украинскими спецслужбами местный житель 1963 года рождения, сообщили в ЦОС ФСБ России.
По данным ведомства, подозреваемый прошел специальную подготовку в Киеве, где обучался конспирации, методам наружного наблюдения, организации тайников и обращению со взрывчатыми веществами. По заданию СБУ он прибыл в Белгородскую область, установил слежку за сотрудником ВГА и передавал информацию кураторам через мессенджер Telegram.
«Согласно отведенной фигуранту роли, он должен был осуществить подрыв автомобиля одного из сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области. Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, хранение которых осуществлял в подсобном помещении по месту проживания», — отметили в ЦОС.
Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, подготовке теракта, прохождении обучения для террористической деятельности и незаконном хранении взрывчатки.
Суд отправил фигуранта под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.