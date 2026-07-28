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ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Харьковской ВГА в Белгороде

ФСБ предотвратила теракт в Белгороде, направленный против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Задержан 63-летний местный житель, завербованный СБУ и прошедший обучение в Киеве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Белгороде, готовившийся в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Задержан завербованный украинскими спецслужбами местный житель 1963 года рождения, сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, подозреваемый прошел специальную подготовку в Киеве, где обучался конспирации, методам наружного наблюдения, организации тайников и обращению со взрывчатыми веществами. По заданию СБУ он прибыл в Белгородскую область, установил слежку за сотрудником ВГА и передавал информацию кураторам через мессенджер Telegram.

«Согласно отведенной фигуранту роли, он должен был осуществить подрыв автомобиля одного из сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области. Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, хранение которых осуществлял в подсобном помещении по месту проживания», — отметили в ЦОС.

Против задержанного возбудили уголовное дело о госизмене, подготовке теракта, прохождении обучения для террористической деятельности и незаконном хранении взрывчатки.

Суд отправил фигуранта под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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