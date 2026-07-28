Дума Нижнего Новгорода утвердила корректировку бюджета города

22 июля 2026 года под руководством Евгения Чинцова прошло заседание городской Думы Нижнего Новгорода. Депутаты рассмотрели 18 вопросов и приняли ряд важных решений.
Одно из главных — корректировка городского бюджета: его доходную и расходную части увеличили на 553 млн рублей (из них 460 млн — собственные доходы, остальное — межбюджетные трансферты). Как пояснил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, средства пойдут на социальные нужды: ремонт дорог, расселение аварийного жилья, модернизацию светофоров, обустройство спортплощадок и реабилитацию инвалидов. В итоге доходы бюджета составят 87,91 млрд рублей, расходы — 90,958 млрд рублей, дефицит — 3,048 млрд рублей.
Депутаты также внесли правки в муниципальные акты, чтобы привести их в соответствие с федеральным законодательством, и обновили документы по управлению городским имуществом. Программа развития социальной инфраструктуры до 2030 года пополнилась двумя спортивными и двумя образовательными объектами; по восьми уже включённым объектам уточнили вместимость и сроки сдачи.
Ещё одно решение — принять в собственность города 14 квартир для детей‑сирот. Евгений Чинцов подчеркнул, что такие меры принимаются регулярно и отражают системную работу Думы вместе с региональным правительством.
Единогласно поддержаны инициативы по увековечению памяти выдающихся нижегородцев: в Сортировочном установят бюст Герою Социалистического Труда Ивану Макарову, а на школе № 138 в Ленинском районе разместят мемориальную доску участнику СВО Дмитрию Хрулёву.
Евгений Чинцов отметил, что и Макаров, внёсший вклад в победу в Великой Отечественной войне, и Хрулёв, погибший при выполнении боевого задания, достойны того, чтобы их помнили, а их пример служил нравственным ориентиром для горожан.