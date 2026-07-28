Дума Нижнего Новгорода утвердила корректировку бюджета города

Депутаты также внесли правки в муниципальные акты, чтобы привести их в соответствие с федеральным законодательством, и обновили документы по управлению городским имуществом. Программа развития социальной инфраструктуры до 2030 года пополнилась двумя спортивными и двумя образовательными объектами; по восьми уже включённым объектам уточнили вместимость и сроки сдачи.