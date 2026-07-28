В Казахстане реконструируют 1,9 тысячи км сетей водоснабжения

«Параллельно в рамках трансфертов общего характера финансируются 516 проектов на 209 млрд тенге. В результате реализации этих проектов планируется реконструировать порядка 1,9 тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения и снизить уровень их износа до 43%», — подчеркнул Нагаспаев.