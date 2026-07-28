В Казахстане реконструируют 1,9 тысячи км сетей водоснабжения

По его словам, на электронной платформе Нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» размещено 105 проектов на сумму 330 млрд тенге.
По 20 проектам уже ведутся работы, 58 — готовы к реализации, по двум завершается определение тарифа, еще 25 находятся на рассмотрении, отметил министр.
«Параллельно в рамках трансфертов общего характера финансируются 516 проектов на 209 млрд тенге. В результате реализации этих проектов планируется реконструировать порядка 1,9 тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения и снизить уровень их износа до 43%», — подчеркнул Нагаспаев.
Министр добавил, что модернизация инженерных сетей должна сопровождаться обновлением ключевых объектов водоотведения — канализационно-очистных сооружений. В рамках Нацпроекта предусматривается реализация 45 проектов на общую сумму более 800 млрд тенге.
Ключевым элементом экосистемы станет платформа Smart Turmys, добавил Нагаспаев.
«К 2029 году планируется обеспечить стопроцентную приборизацию коммунальной инфраструктуры в городах республиканского и областного значения. Ключевым элементом экосистемы ЖКХ станет платформа Smart Turmys», — отметил Нагаспаев.
По мнению министра, уже в IV квартале планируется запуск ее первых модулей в опытную эксплуатацию.
«Платформа позволит вести единый реестр абонентов, цифровой учет коммунальных платежей и мониторинг потребления всех коммунальных ресурсов. Это повысит прозрачность работы отрасли, позволит сократить потери и создаст основу для дальнейшей цифровой модернизации ЖКХ», — подчеркнул Ерсайын Нагаспаев.