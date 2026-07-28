В Хабаровском крае планируют разработать молодёжное киберволонтёрство

В Хабаровском крае состоялось расширенное заседание правительства региона по развитию молодежной политики. Ключевыми направлениями стали патриотическое воспитание, профилактика деструктивных проявлений и вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На данный момент в регионе насчитывается 337 тысяч молодых людей. Для них в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети» работают 463 патриотических формирования и десять Добро. Центров. Последние действуют в семи муниципалитетах края, где добровольческую деятельность ведут более 92 тысяч жителей.
— Это люди, которые на системной основе, сердцем, вовлечены в помощь тем, кому сложнее. Это много, и за это действительно большое спасибо. Мы это очень ценим. И общество ценит, — сказал губернатор Дмитрий Демешин.
Дополнительно глава региона поручил разработать предложения по формированию молодежного киберволонтерства совместно с мерами нормативно-правового регулирования.
Подробно на заседании разобрали тему работы с подростками из группы риска. В пресс-службе правительства Хабаровского края отметили, что регион является лидером по профилактике деструктивных проявлений в молодежной среде. Например, для подростков, состоящих на профилактическом учете, организованы духовно-патриотические сборы. Последний такой сбор начался 15 июля в молодежном военно-патриотическом центре в селе Воронежское-3. До конца октября здесь проведут 12 смен для более чем 500 человек.
Кроме того, в крае работает центр информационной безопасности молодежи. Тем не менее Дмитрий Демешин дал долгосрочную задачу комитету по делам молодежи — искать новые форматы работы с подростками из группы риска. Основной целью является помощь молодым людям найти свое место в жизни, обеспечение вовлеченности, поддержки и внимания к ним.
— Это активные дети. Если мы увлечем их правильными идеями, они точно пойдут с нами и за нами, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Помимо перечисленных направлений, на совещании обсудили молодежную инфраструктуру.
— Молодежные центры и пространства появляются в разных уголках нашего необъятного края. Молодежный досуговый центр в городе Хабаровске по улице Шевченко, 7А, активно работает и принял уже более 45 тысяч посетителей. Обзавелся резидентами, становится площадкой крупных молодежных мероприятий. Центр «Сокол» в этом году вошел в реестр детских лагерей и, помимо работы с молодежью, теперь работает и со школьниками в рамках летней оздоровительной кампании, — добавила председатель комитета по молодежной политике правительства края Амалия Шихалева.
Кроме того, в различных районах региона продолжает развиваться сеть учреждений молодежной политики. Как сказала Амалия Шихалева, в следующем году субсидия муниципалитетам на развитие молодежной инфраструктуры вырастет вдвое. К слову, эта же субсидия помогла создать в крае 18 новых молодежных площадок.
— Подводя итог, губернатор подчеркнул: работа по молодежной политике ведется в крае успешно, но заделы на будущее еще есть. И через год доклад должен показать, что все обозначенные задачи и проблемные вопросы решены, — отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края.