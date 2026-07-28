Светофоры установили в строящемся переулке Брянском в Хабаровске

Строительство этого переулка, который соединяет улицы Воронежскую и Совхозную, фактически было выполнено еще в прошлом году. Протяженность новой трехполосной дороги, проходящей через строящийся микрорайон «Северный парк», превысила 700 метров. На проезжей части появился новый асфальт, разметка и бордюры. Кроме того, там уже установлены дорожные знаки, обустроены тротуары и пешеходные переходы. Теперь же на перекрестках с улицами Воронежской и Совхозной появились новые светофоры. На строительство переулка Брянского, который был осуществлен по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», потрачено около 350 млн рублей. Сейчас на нем завершаются мероприятия, связанные с благоустройством. Завершиться они должны в ближайшее время.