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32 фрагмента осетровых изъяли у двух жителей Хабаровского края

В июне 2026 года житель Ульчского района по просьбе товарища приобрел 32 фрагмента рыб осетровых пород и хранил их дома для последующей передачи. Затем они договорились перевезти рыбу на личных авто: один вез товар, другой сопровождал и предупреждал о постах полиции. Однако в районе села Князе-Волконское машину с рыбой остановили правоохранители и изъяли всю продукцию.

В июне 2026 года житель Ульчского района по просьбе товарища приобрел 32 фрагмента рыб осетровых пород и хранил их дома для последующей передачи. Затем они договорились перевезти рыбу на личных авто: один вез товар, другой сопровождал и предупреждал о постах полиции. Однако в районе села Князе-Волконское машину с рыбой остановили правоохранители и изъяли всю продукцию. Им предъявлено обвинение за незаконные приобретение, хранение и перевозку особо ценных водных биологических. Следствие продолжается.