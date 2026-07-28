32 фрагмента осетровых изъяли у двух жителей Хабаровского края

В июне 2026 года житель Ульчского района по просьбе товарища приобрел 32 фрагмента рыб осетровых пород и хранил их дома для последующей передачи. Затем они договорились перевезти рыбу на личных авто: один вез товар, другой сопровождал и предупреждал о постах полиции. Однако в районе села Князе-Волконское машину с рыбой остановили правоохранители и изъяли всю продукцию. Им предъявлено обвинение за незаконные приобретение, хранение и перевозку особо ценных водных биологических. Следствие продолжается.