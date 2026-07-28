Центр поддержки бойцов СВО развивается в Комсомольске-на-Амуре

В Комплексном центре поддержки участников специальной операции и членов их семей вводят новые направления и развивают уже существующие. На данный момент здесь уже помогают найти работу, получить образование и решить другие социально-бытовые вопросы. «Это уже не просто помещение, куда человек приходит с конкретной проблемой. Здесь постепенно создаётся настоящий дом для наших героев: место, где можно получить необходимую помощь, пообщаться с товарищами, заняться спортом и самому включиться в общественную жизнь города. Именно такой комплексной должна быть поддержка тех, кто возвращается с фронта», — отметил депутат Государственной Думы Максим Иванов. В центре также развернулась и волонтерская поддержка. Добровольцы вяжут носки, плетут маскировочные сети и антидроновые шторы, изготавливают паракордовые браслеты и долгогорящие спички. В планах на будущее — открыть спортивный зал для ветеранов, комнату психологической разгрузки, и памятное пространство для встреч со школьниками — центр будет заниматься патриотическим воспитанием.