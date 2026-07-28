Выставка о фотографии в СССР открывается в Комсомольске-на-Амуре (0+)

В Краеведческом музее Комсомольска 30 июля начнет работу выставка «Остановись, мгновение». Она рассказывает об увлечении фотографией в советское время, когда процесс не ограничивался нажатием кнопки, а превращался в настоящее искусство с проявкой пленки, печатью снимков и лабораторной точностью. В экспозиции представлены десятки фотоаппаратов: от массовых шкальных «Смен-8» (оидн из них попал в Книгу рекордов Гиннесса) до профессиональных зеркальных «Зенитов» и дальномерных «ФЭД» и «Зоркий». Посетители увидят полуформатные камеры, удваивавшие число кадров на пленке, а также компактные «шпионские» устройства на 16-мм кинопленке. Отдельные витрины займут фотоэкспонометры, фотовесы, фотоувеличители и реактивы для печати. Гостям предложат заглянуть в темную комнату — здесь можно будет попробовать проявить пленку и напечатать снимки, погрузившись в атмосферу доцифровой эпохи. Рядом с советской техникой разместили образцы зарубежного фотооборудования: британский объектив Dalmeyer London конца XIX — начала XX века, немецкую камеру Box-Tengor 1930-х годов и зеркальный Exacta 1945 года. В отличие от сегодняшнего дня, когда фотоаппарат всегда под рукой в смартфоне, в СССР каждый кадр требовал подготовки, а результата ждали с нетерпением. Но именно это делало фотографию любимым хобби миллионов. Вход по билетам.