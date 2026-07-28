Экс-начальнику депо в Нижнем Новгороде назначили 7,5 года за коммерческий подкуп

По фабуле дела, в 2022—2024 годах фигурант получил 500 тыс. руб. и автомобиль в личное пользование от представителя подрядчика за приемку работ, продление договоров и увеличение стоимости работ. Также железнодорожник подписывал акты работ по очистке цистерн, которые не были выполнены. Ущерб от его действий превысил 10,5 млн руб.