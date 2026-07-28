«Каждый понесет ответственность»: МВД будет публично называть имена блогеров-нарушителей

К примеру, 37-летняя жительница Астаны Ештаева Индира Оразовна, известная в TikTok под никнеймом «Бауырсақ», во время прямого эфира нецензурно выражалась и распространяла аморальный контент. За мелкое хулиганство она привлечена к административной ответственности в виде штрафа. В Алматы 32-летний житель Батырбек Ақтөре Сейсембекұлы, известный под никнеймом «Ақтөре», во время прямого эфира нецензурно выражался и оскорблял окружающих. Решением суда он подвергнут административному аресту на пять суток. В Шымкенте 20-летний житель города Сейдалиев Данияр, стремясь привлечь внимание аудитории, инсценировал в прямом эфире похищение человека с применением электрошокера, сопровождал трансляцию нецензурной бранью и грубо нарушал общественный порядок. За это он арестован на восемь суток. В Жамбылской области 41-летняя жительница региона Касымова Лайло Джубанышбековна, известная под никнеймом «Алтын қыз», неоднократно выходила на прямые эфиры, используя нецензурную лексику и распространяя противоправный контент. Она тоже оштрафована. В этой же области установлены 19-летние жители Байбек Жаркынай и Танаберганов Асылжан, которые во время прямых эфиров в TikTok ради получения донатов и привлечения аудитории намеренно причиняли друг другу физический вред, создавая так называемый «хайповый» контент. Оба привлечены к административной ответственности.