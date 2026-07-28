«Каждый понесет ответственность»: МВД будет публично называть имена блогеров-нарушителей

Об этом сегодня, 28 июля 2026 года, заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК.
«Министерство внутренних дел, руководствуясь принципом “Закон и Порядок”, привлекло девять авторов противоправного контента — пользователей социальных сетей — к административной ответственности за нарушение законодательства в цифровом пространстве. Указанные граждане ради лайков, просмотров и донатов сознательно переступили границы дозволенного. В прямых эфирах, в частности стримах в TikTok, выражались нецензурной бранью, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли людей», — отметил начальник департамента — официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, обращаясь к гражданам.
По его словам, особую тревогу вызывает то, что ежедневно свидетелями их непристойного поведения становятся другие пользователи соцсетей, и прежде всего — несовершеннолетние дети.
Официальный представитель МВД назвал имена блогеров-нарушителей, привлеченных к ответственности:
К примеру, 37-летняя жительница Астаны Ештаева Индира Оразовна, известная в TikTok под никнеймом «Бауырсақ», во время прямого эфира нецензурно выражалась и распространяла аморальный контент. За мелкое хулиганство она привлечена к административной ответственности в виде штрафа. В Алматы 32-летний житель Батырбек Ақтөре Сейсембекұлы, известный под никнеймом «Ақтөре», во время прямого эфира нецензурно выражался и оскорблял окружающих. Решением суда он подвергнут административному аресту на пять суток. В Шымкенте 20-летний житель города Сейдалиев Данияр, стремясь привлечь внимание аудитории, инсценировал в прямом эфире похищение человека с применением электрошокера, сопровождал трансляцию нецензурной бранью и грубо нарушал общественный порядок. За это он арестован на восемь суток. В Жамбылской области 41-летняя жительница региона Касымова Лайло Джубанышбековна, известная под никнеймом «Алтын қыз», неоднократно выходила на прямые эфиры, используя нецензурную лексику и распространяя противоправный контент. Она тоже оштрафована. В этой же области установлены 19-летние жители Байбек Жаркынай и Танаберганов Асылжан, которые во время прямых эфиров в TikTok ради получения донатов и привлечения аудитории намеренно причиняли друг другу физический вред, создавая так называемый «хайповый» контент. Оба привлечены к административной ответственности.
«Еще раз предупреждаем. Не надо рассчитывать, что даже за анонимным аккаунтом или экраном телефона можно скрыться. У Министерства внутренних дел есть все необходимые инструменты, чтобы установить личность любого нарушителя. Каждый подобный факт будет выявлен. Каждый нарушитель понесет ответственность в соответствии с законом. И впредь мы будем называть имена нарушителей и показывать их исключительно в профилактических целях», — заявил Шынгыс Алекешев.
Спикер подчеркнул, что МВД продолжит последовательно очищать цифровое пространство от тех, кто разрушает культуру общественного поведения, подает молодежи опасный пример и пытается заработать популярность на хамстве, насилии, унижении людей, непристойном поведении и других нарушениях общественного порядка.
«Подавляющее большинство граждан не приемлет подобный контент. Люди напрямую обращаются в полицию с требованием принять меры к тем, кто нарушает закон в интернете. Каждое такое обращение находится в работе. “Закон и Порядок” — это не лозунг, это обязательное правило для каждого. И МВД будет неукоснительно обеспечивать его соблюдение как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве», — заключил Шынгыс Алекешев.
27 июля 2026 года МВД сделало важное предупреждение для подростков, пользующихся социальными сетями. Их предупредили, что безопасность в интернете начинается с простых, но важных правил.