Против известной российской певицы открыли два дела о неоплаченных штрафах

В отношении народной артистки России Ларисы Долиной судебные приставы возбудили два исполнительных производства.
Как стало известно из данных ФССП, поводом для принудительного взыскания послужили неоплаченные штрафы Госавтоинспекции. Оба производства были открыты в конце июля: первое — 22-го числа, второе — 27-го. Основанием для их запуска стали акты, выданные центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения столичной Госавтоинспекции.
Сумма взыскания по одному из дел составляет семьсот пятьдесят рублей, данные о втором штрафе пока не уточняются, но, судя по характеру производств, речь также идет о задолженности перед бюджетом.
По информации источников, речь идет о типичных для многих автомобилистов ситуациях, связанных с автоматической фиксацией нарушений правил парковки или скоростного режима. Несмотря на то что сумма штрафов не является крупной, неоплата в установленный законом срок привела к передаче материалов в Федеральную службу судебных приставов.
Теперь, согласно законодательству, у артистки есть возможность добровольно погасить задолженность в течение определенного времени, чтобы избежать дополнительных санкций, таких как арест счетов или запрет на выезд за границу. В противном случае приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, включая списание средств с банковских карт и счетов должника.
Представители певицы пока официально не комментировали ситуацию.
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