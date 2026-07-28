Против известной российской певицы открыли два дела о неоплаченных штрафах

Теперь, согласно законодательству, у артистки есть возможность добровольно погасить задолженность в течение определенного времени, чтобы избежать дополнительных санкций, таких как арест счетов или запрет на выезд за границу. В противном случае приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, включая списание средств с банковских карт и счетов должника.