В Прикамье количество сделок на вторичном рынке жилья увеличилось на треть

Во втором квартале 2026 года было зарегистрировано 15,53 тыс. сделок купли-продажи и обмена жилья на вторичном рынке. Это на 34,5% больше, чем в первом квартале (11,54 тыс. сделок). Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Пермскому краю.