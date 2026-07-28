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Военкора наградили медалью Ордена «За заслуги перед Запорожской областью»

Военный корреспондент «АиФ» Дмитрий Невзоров награжден медалью Ордена «За заслуги перед Запорожской областью», став единственным гражданским лицом среди награжденных. Весь остальной наградной список полностью состоит из военнослужащих 3 Добровольческого отряда «БАРС».

Военный корреспондент «АиФ» Дмитрий Невзоров награжден медалью Ордена «За заслуги перед Запорожской областью», став единственным гражданским лицом среди награжденных. Весь остальной наградной список полностью состоит из военнослужащих 3 Добровольческого отряда «БАРС».

Знак отличия присужден журналисту за выдающиеся заслуги, связанные со значительным личным вкладом в укрепление государственности и обороноспособности Запорожской области в период проведения СВО.

— С 2023 года с «БАРСом» езжу по Запорожью. Больше десяти раз ездил. Был в Метополе, Токмаке, Мирном, Нестерянке. Новый 2024 год встречал в Запорожье прямо на позиции, метрах в 300−500 от позиций боевиков. В апреле 2024 был там запоминающийся выход на «охоту за птицами», за беспилотниками ВСУ. Очень рад этой награде. Там указано, что я военный корреспондент, единственный гражданский среди военных. В тех краях, честного говоря, из военных корреспондентов я бывал чаще других коллег, — рассказал Невзоров.

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