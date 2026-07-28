Военкора наградили медалью Ордена «За заслуги перед Запорожской областью»

— С 2023 года с «БАРСом» езжу по Запорожью. Больше десяти раз ездил. Был в Метополе, Токмаке, Мирном, Нестерянке. Новый 2024 год встречал в Запорожье прямо на позиции, метрах в 300−500 от позиций боевиков. В апреле 2024 был там запоминающийся выход на «охоту за птицами», за беспилотниками ВСУ. Очень рад этой награде. Там указано, что я военный корреспондент, единственный гражданский среди военных. В тех краях, честного говоря, из военных корреспондентов я бывал чаще других коллег, — рассказал Невзоров.