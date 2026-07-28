42-летнему нижегородцу грозит до 5 лет лишения свободы за серию поджогов

Сотрудники полиции поймали серийного поджигателя в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Весной 2026 года возгорание было зафиксировано в Ильиногорске — огнем была охвачена хозпостройка. Осмотр места происшествия показал, что причиной пожара стал поджог. Открытый источник пламени злоумышленник занес через демонтированное им же деревянное ограждение земельного участка.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий удалось задержать 42-летнего мужчину. Он сознался в содеянном и объяснил свое деяние сильным алкогольным опьянением. Правоохранители установили его причастность и к поджогам в 2023 и 2024 годах. Тогда огонь уничтожил неэксплуатируемую двухэтажку и еще одну постройку в поселке Ильино.
Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что подозреваемого в теракте на ГЖД задержали в Нижнем Новгороде.