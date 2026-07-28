42-летнему нижегородцу грозит до 5 лет лишения свободы за серию поджогов

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий удалось задержать 42-летнего мужчину. Он сознался в содеянном и объяснил свое деяние сильным алкогольным опьянением. Правоохранители установили его причастность и к поджогам в 2023 и 2024 годах. Тогда огонь уничтожил неэксплуатируемую двухэтажку и еще одну постройку в поселке Ильино.