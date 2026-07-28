Россияне могут проходить исследование на антитела к гепатиту С по ОМС

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Исследование на антитела к вирусу гепатита С доступно россиянам с 25 лет в рамках диспансеризации один раз в десять лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.