Не только деньги: аналитики выяснили, что делает жителей Калининградской области счастливыми на работе

Для большинства жителей Калининградской области ощущение счастья на работе прежде всего связано с зарплатой, адекватным руководством и отношениями в коллективе. Об этом пресс-служба hh.ru сообщает по итогам опроса, проведённого совместно со Skillaz, во вторник, 28 июля.
Высокий доход назвали главным условием 57% участников исследования, адекватность начальства — 52%, поддержку коллег — 41%. Возможность работать из дома или самостоятельно выбирать график отметили 29%. Когда респондентов спросили, чего их профессии не хватает для звания «самой счастливой», 73% выбрали достойную оплату. Человечного отношения со стороны руководства ждут 46%, признания и уважения к труду — 25%, баланса между карьерой и личной жизнью — 21%.
В среднем россияне оценили счастье на нынешнем месте работы на 4 балла из 10. Хуже всего себя чувствуют сотрудники продаж: 56% поставили своей профессии от одного до трёх баллов, а высокие оценки дали лишь 7%.
В опросе участвовали 1 809 российских соискателей, представляющих 22 профессиональные сферы, включая торговлю, производство, медицину, образование и IT.
Большинство работающих калининградцев хотя бы примерно знают, сколько получают их коллеги. Если сотрудник с теми же обязанностями зарабатывает больше, мужчины чаще задумываются о смене работы, а женщины предпочитают обсудить ситуацию с руководством.