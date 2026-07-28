Депутат Воропаева: На «Госуслугах» появится официальный реестр нянь

В России создается первый официальный реестр нянь, который будет доступен на «Госуслугах». Согласно задумке ЛДПР, родители смогут проверить няню на наличие судимости, а также получить информацию о справках от психиатра, образовании, навыках и опыте работы. Об этом рассказала депутат Московской городской думы от партии Мария Воропаева.
— Мы настаиваем на создании единого реестра нянь на «Госуслугах». С проверкой личности, здоровья, отсутствия судимости, с профессиональными отзывами. Чтобы уход за ребенком был не только комфортным, но и безопасным. Это снимет нагрузку с семей, поможет мамам выходить на работу и не терять квалификацию, — сказала Воропаева.
Она отметила, что государство должно поддерживать женщин, особенно одиноких матерей, а также женщин с детьми и инвалидностью. Воропаева добавила, что многим матерям, воспитывающим ребенка самостоятельно, приходится совмещать работу и заботу о семье, и услуги няни часто становятся единственным способом продолжить трудовую деятельность. При этом она подчеркнула, что в настоящее время у женщин нет никаких гарантий и уверенности в том, что они доверяют своего ребенка действительно надежным людям, передает ТАСС.
Няню больше не стесняются. В 2026 году ее нанимают в 3,4 раза чаще, чем год назад. Одни платят 400 рублей в час, чтобы просто выспаться, не сорваться на ребенке и сохранить работу. Другие — полмиллиона в месяц, чтобы наследник с пеленок говорил на двух языках и обгонял сверстников в развитии. Обозреватель «Вечерней Москвы» разбиралась, как рынок нянь разделил общество на тех, кто выживает, и тех, кто инвестирует в будущее.