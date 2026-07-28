Депутат Воропаева: На «Госуслугах» появится официальный реестр нянь

Няню больше не стесняются. В 2026 году ее нанимают в 3,4 раза чаще, чем год назад. Одни платят 400 рублей в час, чтобы просто выспаться, не сорваться на ребенке и сохранить работу. Другие — полмиллиона в месяц, чтобы наследник с пеленок говорил на двух языках и обгонял сверстников в развитии. Обозреватель «Вечерней Москвы» разбиралась, как рынок нянь разделил общество на тех, кто выживает, и тех, кто инвестирует в будущее.