Дума Нижнего Новгорода заключила соглашение о сотрудничестве с Тюменью

Евгений Чинцов отметил, что взаимодействие муниципалитетов особенно ценно в текущих условиях: совместная работа помогает эффективнее решать схожие задачи и способствует развитию городов. Светлана Иванова, в свою очередь, подчеркнула символичность подписания в юбилейные для Тюмени дни и назвала сотрудничество возможностью учиться и делиться наработками. Она также поблагодарила нижегородскую сторону за открытый диалог и выразила уверенность в долгосрочном и результативном партнёрстве.