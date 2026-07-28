Дума Нижнего Новгорода заключила соглашение о сотрудничестве с Тюменью

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов 24−25 июля 2026 года работает в Тюмени — он участвует в выездном заседании Ассоциации «Города Урала», посвящённом экономике притяжения городов и перспективам их развития. Визит совпал с празднованием 440‑летия Тюмени: в эти дни город демонстрирует достижения и лучшие практики городского развития.
В начале программы Евгений Чинцов вместе с председателем Тюменской городской Думы Светланой Ивановой и руководителями представительных органов Кургана, Салехарда, Рязани, Ишима и Тобольска осмотрел экспозицию «Увертюра. Врата Сибири», где собраны успешные решения по благоустройству городской среды.
Ключевым событием визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между Думами Нижнего Новгорода и Тюмени. Документ закрепили подписями Евгений Чинцов и Светлана Иванова. Он предусматривает совместную работу в сфере нормотворчества, контроля исполнения решений и обмена муниципальным опытом.
Евгений Чинцов отметил, что взаимодействие муниципалитетов особенно ценно в текущих условиях: совместная работа помогает эффективнее решать схожие задачи и способствует развитию городов. Светлана Иванова, в свою очередь, подчеркнула символичность подписания в юбилейные для Тюмени дни и назвала сотрудничество возможностью учиться и делиться наработками. Она также поблагодарила нижегородскую сторону за открытый диалог и выразила уверенность в долгосрочном и результативном партнёрстве.
Среди почётных гостей церемонии был Рустам Сайфуллин — Герой Российской Федерации, участник СВО, заместитель начальника Тюменского высшего военно‑инженерного командного училища, а также боевой товарищ Евгения Чинцова. Он акцентировал, что такие соглашения укрепляют не только муниципальные связи, но и общее понимание государственных задач: воспитание молодёжи, сохранение традиций и поддержка защитников Отечества.
Участники встречи сошлись во мнении, что новое соглашение — важный шаг в развитии местного самоуправления и улучшении качества жизни горожан.