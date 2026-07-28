Очередь за белыми халатами: В Кубанский медуниверситет подали рекордные 32 тысячи заявлений

«Кубанский государственный медицинский университет традиционно отмечает высокий интерес абитуриентов ко всем направлениям подготовки. На протяжении приемной кампании 2026 года все специальности пользуются высоким спросом. Высокий интерес к этим направлениям объясняется не только престижем медицинской профессии, но и ее социальной значимостью, а также широкими перспективами карьерного роста. Спрос на обучение в КубГМУ обусловлен высоким качеством подготовки специалистов, широкими возможностями для профессионального развития и востребованностью выпускников в системе здравоохранения», — добавили в университете.