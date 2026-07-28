Очередь за белыми халатами: В Кубанский медуниверситет подали рекордные 32 тысячи заявлений

Профессия врача на Кубани всегда была в особом почете, но приемная кампания 2026 года доказывает: новое поколение готово буквально штурмовать учебные аудитории ради права спасать человеческие жизни. Главная медицинская кузница кадров региона — Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ) — переживает небывалый наплыв будущих эскулапов.
На сегодняшний день количество поданных заявлений в КубГМУ уже перевалило за отметку в 32 тысячи. Поступающие штурмуют приемную комиссию на всех уровнях: от программ среднего профессионального образования (колледжа) до сложнейших направлений специалитета, магистратуры, ординатуры и даже научной аспирантуры.
Такой ажиотаж в приемной комиссии — это не просто дань престижу, а холодный расчет на стабильное будущее и востребованность. В Кубанском медуниверситете «Комсомолке» подтвердили, что нынешние показатели существенно обогнали прошлый год.
«На сегодняшний день в Кубанский государственный медицинский университет подано более 32 тысяч заявлений. Это значительно превышает показатель прошлого года и свидетельствует о высоком интересе абитуриентов к медицинскому образованию. Поступающие подают документы на программы среднего профессионального образования, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры на разные формы обучения. Приемная кампания еще не завершена, поэтому итоги будут подведены после окончания приема документов», — отметили в вузе.
Топ-5 направлений
Среди десятков медицинских профилей вчерашние школьники выделили своих очевидных фаворитов. Поступить на эти факультеты — задача «со звездочкой» из-за колоссального конкурса, но трудности ребят не пугают.
В число самых востребованных специальностей КубГМУ в 2026 году вошли лечебное дело (подготовка будущих терапевтов, хирургов и узких специалистов); педиатрия (забота о здоровье маленьких пациентов); стоматология (традиционно одно из самых высококонкурсных направлений); фармация (разработка и дистрибуция лекарств); медико-профилактическое дело (будущие санитарные врачи и эпидемиологи).
«Кубанский государственный медицинский университет традиционно отмечает высокий интерес абитуриентов ко всем направлениям подготовки. На протяжении приемной кампании 2026 года все специальности пользуются высоким спросом. Высокий интерес к этим направлениям объясняется не только престижем медицинской профессии, но и ее социальной значимостью, а также широкими перспективами карьерного роста. Спрос на обучение в КубГМУ обусловлен высоким качеством подготовки специалистов, широкими возможностями для профессионального развития и востребованностью выпускников в системе здравоохранения», — добавили в университете.