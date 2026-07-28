После жалоб на шумных мотоциклистов на Мясокомбинате в Красноярске поймали 10 нарушителей (видео)

Красноярские инспекторы мотовзвода полка ДПС провели рейд в районе Мясокомбината после жалоб жителей на мотоциклистов, рассказали в пресс-службе полиции.
Ранее горожане сообщали, что по вечерам и ночам у дома на Норильской собирается компания подростков, которые катаются без номеров и шумят под окнами до двух часов ночи.
За несколько дней сотрудники мотовзвода зафиксировали более 10 нарушений ПДД в районе Мясокомбината. В шести случаях водители управляли мототехникой без прав соответствующей категории. Также среди нарушений — отсутствие защитных шлемов, превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. Шесть единиц мототехники эвакуировали на спецстоянку.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что работа по обеспечению безопасности в районе продолжится. Жителей просят сообщать о подобных нарушениях по телефону 8 (391) 226−85−91.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.