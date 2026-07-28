После жалоб на шумных мотоциклистов на Мясокомбинате в Красноярске поймали 10 нарушителей (видео)

За несколько дней сотрудники мотовзвода зафиксировали более 10 нарушений ПДД в районе Мясокомбината. В шести случаях водители управляли мототехникой без прав соответствующей категории. Также среди нарушений — отсутствие защитных шлемов, превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. Шесть единиц мототехники эвакуировали на спецстоянку.