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После жалоб на шумных мотоциклистов на Мясокомбинате в Красноярске поймали 10 нарушителей (видео)

Ранее горожане сообщали, что по вечерам и ночам у дома на Норильской собирается компания подростков, которые катаются без номеров и шумят под окнами до двух часов ночи.

Красноярские инспекторы мотовзвода полка ДПС провели рейд в районе Мясокомбината после жалоб жителей на мотоциклистов, рассказали в пресс-службе полиции.

Ранее горожане сообщали, что по вечерам и ночам у дома на Норильской собирается компания подростков, которые катаются без номеров и шумят под окнами до двух часов ночи.

За несколько дней сотрудники мотовзвода зафиксировали более 10 нарушений ПДД в районе Мясокомбината. В шести случаях водители управляли мототехникой без прав соответствующей категории. Также среди нарушений — отсутствие защитных шлемов, превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. Шесть единиц мототехники эвакуировали на спецстоянку.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что работа по обеспечению безопасности в районе продолжится. Жителей просят сообщать о подобных нарушениях по телефону 8 (391) 226−85−91.

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