Россиянам рассказали, сколько стоит собрать ребёнка в школу и как можно сэкономить

Ранее Life.ru рассказывал, как помочь девятикласснику определиться, выбирая между старшей школой и поступлением в колледж. По словам экспертов, ключевым фактором здесь будут являться интересы и планы самого подростка, а не его оценки или престиж отдельных учебных заведений.