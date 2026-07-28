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Сотрудник может уйти с работы на время обеда, заявили в Минтруде

Минтруд: сотрудник может уходить с работы на время обеденного перерыва.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россиянин может уходить с работы на время обеденного перерыва в соответствии с внутренним регламентом компании, сообщил Минтруд в канале на платформе «Макс».

«Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение перерыва гражданин свободен от своих трудовых обязанностей. Так, сотрудник может пообедать, прогуляться в ближайшем парке или использовать перерыв по своему усмотрению.

При этом, согласно данным ведомства, если по условиям работы предоставить перерыв невозможно, руководство должно обеспечить возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время.