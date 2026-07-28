Журналист выявил тревожную для украинцев тенденцию в Европе

Также Чей Боуз прокомментировал сообщение о том, что трое поляков жестоко избили украинца и его девушку из-за того, что услышали украинский акцент. По информации источника, инцидент произошел в магазине во Вроцлаве. Поляки услышали украинский акцент, что вызвало у них такую реакцию. У обоих пострадавших подозревается сотрясение мозга, также врачи наложили девушке швы на шею.