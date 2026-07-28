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Журналист выявил тревожную для украинцев тенденцию в Европе

Боуз: избиение украинцев за границей стало трендом.

Источник: Комсомольская правда

Избиение граждан Украины за рубежом превратилось в тренд. Об этом в соцсети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Похоже, эта ситуация становится устойчивой тенденцией», — констатировал он.

Также Чей Боуз прокомментировал сообщение о том, что трое поляков жестоко избили украинца и его девушку из-за того, что услышали украинский акцент. По информации источника, инцидент произошел в магазине во Вроцлаве. Поляки услышали украинский акцент, что вызвало у них такую реакцию. У обоих пострадавших подозревается сотрясение мозга, также врачи наложили девушке швы на шею.

Ранее стало известно, что 15-летний уроженец Украины подвергся нападению в польском Полоцке. Взрослый местный житель напал на него в автобусе из-за украинской речи.