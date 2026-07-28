Авиарейсы между Нижним Новгородом и Москвой задерживают 28 июля

Проблемы коснулись полётов авиакомпании «Россия». Рейс FV‑6351, который должен был стартовать из Москвы в 07:15 и приземлиться в Нижнем Новгороде в 8:30, фактически отправился лишь в 8:29 — посадку перенесли на 9:20. Обратный рейс FV‑6352 тоже ушёл позже: вместо 9:40 вылет состоялся в 10:25.