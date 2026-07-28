Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейсы между Нижним Новгородом и Москвой задерживают 28 июля

Причиной сбоев стали ограничения на приём и выпуск воздушных судов, действовавшие в столичных аэропортах в ночное время.

В аэропорту им. В. П. Чкалова 28 июля зафиксировали задержки рейсов между Нижним Новгородом и Москвой. Данные отражены на онлайн‑табло воздушной гавани.

Проблемы коснулись полётов авиакомпании «Россия». Рейс FV‑6351, который должен был стартовать из Москвы в 07:15 и приземлиться в Нижнем Новгороде в 8:30, фактически отправился лишь в 8:29 — посадку перенесли на 9:20. Обратный рейс FV‑6352 тоже ушёл позже: вместо 9:40 вылет состоялся в 10:25.

Причиной сбоев стали ограничения на приём и выпуск воздушных судов, действовавшие в столичных аэропортах в ночное время.

Ранее сообщалось, что авиарейс из Сочи в Нижний Новгород также задерживается на шесть часов.