«Норникель» объявил итоги производственной деятельности за 1 полугодие 2026 года

Компания «Норникель», основные активы которой находятся в Красноярском крае, подвела предварительные итоги за первое полугодие 2026 года.
Выпуск основных металлов снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за проведения плановых ремонтов оборудования. Также повлиял эффект более высокой базы первого полугодия прошлого года, отметил первый вице-президент — операционный директор Евгений Федоров.
«Во втором квартале мы продолжили обновление горного оборудования в рамках программы импортозамещения и проведение плановых ремонтных работ основного оборудования. Так, после капитального ремонта была досрочно запущена обеднительная печь № 1 на Надеждинском металлургическом заводе. Все ключевые элементы печи впервые были полностью спроектированы и произведены инженерами компании, тогда как ранее поставлялись из-за рубежа. Это свидетельствует о возможности замещения импорта и создания внутреннего центра компетенций, способного тиражировать опыт на другие переделы», — рассказал Евгений Федоров.
Также он отметил проведение пусконаладочных работ проходческого комплекса «Норда» на руднике «Таймырский» Норильской площадки.
«Компания стала пионером в российской горнодобывающей отрасли, применив проходческий комплекс для подземной добычи полиметаллических руд. Его технология даст возможность вести добычу на больших глубинах без дополнительных затрат на вентиляцию, а также позволит повысить безопасность ведения горных работ», — рассказал первый вице-президент компании.
На Кольской площадке началась активная фаза расширения рудника «Северный» до нового горизонта 730 метров. Запуск первого пускового комплекса запланирован на 2028 год, что позволит увеличить добычу на более чем 1 млн тонн руды к 2030 году до 7 млн тонн.
В рамках реконфигурации цепочки производства компания планирует консолидировать выпуск концентрата драгоценных металлов на Кольской площадке. Это позволит повысить извлечение металлов, ускорить процесс производства и сократить расходы, так как цикл производства концентратов драгоценных металлов в Мончегорске значительно короче. Проект реализуется с учетом современных решений и учитывает все возможные факторы, которые могли бы оказать воздействие на окружающую среду. Мы сохраняем приверженность высоким экологическим стандартам работы всех наших производственных активов.