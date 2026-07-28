«Норникель» объявил итоги производственной деятельности за 1 полугодие 2026 года

«Во втором квартале мы продолжили обновление горного оборудования в рамках программы импортозамещения и проведение плановых ремонтных работ основного оборудования. Так, после капитального ремонта была досрочно запущена обеднительная печь № 1 на Надеждинском металлургическом заводе. Все ключевые элементы печи впервые были полностью спроектированы и произведены инженерами компании, тогда как ранее поставлялись из-за рубежа. Это свидетельствует о возможности замещения импорта и создания внутреннего центра компетенций, способного тиражировать опыт на другие переделы», — рассказал Евгений Федоров.