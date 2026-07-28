Сергей Жигунов не смог сдержать слез, вспоминая свою первую любовь

Супруга актера Сергея Жигунова Виктория опубликовала видео, на котором актер с трудом сдерживает слезы, вспоминая события своей юности. По ее словам, причиной сильных эмоций стала история первой любви артиста.
— Это был рассказ мужа о его первой любви. Им было по 16 лет, ее родители были против. Она погибла. К сожалению, настройки камеры не позволили записать в нормальном режиме, а звук не записался совсем, — заявила она в личном блоге.
Супруга отметила, что пересказывать эту историю Сергей Жигунов не захотел, посчитав ее слишком личной. Несмотря на отсутствие звука, подписчики признались, что эмоции артиста были понятны без слов.
В комментариях пользователи выразили актеру поддержку и соболезнования. Многие отметили, что его взгляд передал всю глубину переживаний, а некоторые назвали историю по-настоящему трагичной.
В конце 1980-х годов фильм «Гардемарины, вперед!» стал настоящим кинохитом, а исполнители главных ролей Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян — кумирами миллионов. Они, будучи друзьями на экране, стали товарищами и в жизни, но спустя время их дружба превратилась во взаимную неприязнь. В чем же причина, выясняла «Вечерняя Москва».