В Краснознаменске приступили к капремонту здания школы искусств 1940 года

В Краснознаменске приступили к капремонту здания школы искусств. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик установил строительные леса и отбивает штукатурку.
Ремонтом здания занимается ООО «Нефтяник». В июле с компанией заключили контракт на 29,4 миллиона рублей. Специалисты приведут в порядок фасад, крышу и инженерные сети. Работы должны выполнить до конца 2027 года.
Учреждение располагается на улице Калининградской, 74. Трёхэтажное здание построили в 1940 году. Детскую школу искусств в нём открыли в 1966-м. Один из фасадов украшают кованые балконные ограждения, лепной декор и арочные окна на третьем этаже.
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