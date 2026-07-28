Три метра аварийной канализации заменили в Левобережном районе Воронежа

В Левобережном районе Воронежа заменили три метра аварийного канализационного коллектора. Напомним, сразу три провала на трубе диаметром 800 мм обнаружили вечером в воскресенье. По словам специалистов, причиной аварии стало переполнение канализации из-за ливневых вод.
— Бригада продолжает диагностику прилегающих участков, чтобы выявить потенциально уязвимые зоны и предотвратить новые провалы, — уточнили в пресс-службе водоканала.
Ранее аварийные бригады уже устранили два провала. Сейчас приступили к ликвидации третьего.
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