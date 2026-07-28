Расследование против Инфантино из-за его связей с Трампом начали в Конгрессе США

Конгрессмен также попросил Инфантино прийти для дачи показаний «в целях содействия расследованию» и потребовал предоставить документы, связанные с любыми подарками, выплатами или льготами, полученными Трампом или его окружением, а также информацию о продаже билетов на мероприятия ФИФА, данные о контактах с американскими чиновниками и журнал посещений офиса федерации в Trump Tower, передает ТАСС.