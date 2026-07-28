Расследование против Инфантино из-за его связей с Трампом начали в Конгрессе США

Член Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) начал расследование в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, направив ему письмо с просьбой раскрыть детали своих связей с Белым домом и президентом США Дональдом Трампом.
— Настоящее письмо является уведомлением о необходимости сохранить всю переписку между сотрудниками ФИФА и лицами, связанными с администрацией Трампа или его инаугурационным комитетом, включая исчезающие сообщения на платформах, таких как Signal, Telegram, WhatsApp*, X и Truth Social, — говорится в документе.
Конгрессмен также попросил Инфантино прийти для дачи показаний «в целях содействия расследованию» и потребовал предоставить документы, связанные с любыми подарками, выплатами или льготами, полученными Трампом или его окружением, а также информацию о продаже билетов на мероприятия ФИФА, данные о контактах с американскими чиновниками и журнал посещений офиса федерации в Trump Tower, передает ТАСС.
На прошлой неделе Трамп заявил, что хочет, чтобы следующим генеральным секретарем ООН стал Джанни Инфантино.
В начале июля ряд депутатов Европарламента призвал провести расследование в отношении президента Международной федерации футбола после отмены дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна по просьбе президента США.
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