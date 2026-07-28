Казань вошла в тройку самых популярных городов у абитуриентов

По данным ведомства, в этом году через портал заявления подали 1,3 млн человек, что составляет 94% от общего числа абитуриентов. Чаще всего поступающие выбирали университеты Москвы (511 тыс. заявлений), Санкт-Петербурга (212 тыс.) и Казани (90 тыс.).
Самыми востребованными направлениями подготовки стали информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогическое образование.
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