Мужчина 27 лет провел в ожидании смертного приговора из-за поддельных улик в США

Ранее британский апелляционный суд оправдал 68-летнего Питера Салливана, который провел 38 лет за ложное обвинение в убийстве. Это самый продолжительный случай судебной ошибки в истории Великобритании. Мужчина был реабилитирован благодаря генетической экспертизе, которая не выявила его ДНК на вещественных доказательствах.