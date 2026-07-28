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Мужчина 27 лет провел в ожидании смертного приговора из-за поддельных улик в США

57-летний заключенный американец 27 лет настаивал на своей невиновности.

Источник: Комсомольская правда

Житель Луизианы Джимми Дункан провел 27 лет в ожидании смертного приговора за убийство и изнасилование ребенка своей подруги. При этом улики были поддельными. Об этом рассказывает Daily Mail.

Все эти годы в тюрьме 57-летний американец настаивал на своей невиновности, борясь с выдвинутыми против него обвинениями.

Ситуация кардинально изменилась после появления сенсационного видеоматериала, который поставил под сомнение ключевые улики обвинения. Выяснилось, что доказательства в виде следов укусов, использованные против него на суде, были сфальсифицированы.

Верховный суд Луизианы единогласно проголосовал за отмену приговора, подарив невиновному долгожданную свободу и справедливость.

Ранее британский апелляционный суд оправдал 68-летнего Питера Салливана, который провел 38 лет за ложное обвинение в убийстве. Это самый продолжительный случай судебной ошибки в истории Великобритании. Мужчина был реабилитирован благодаря генетической экспертизе, которая не выявила его ДНК на вещественных доказательствах.

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