В Ростове за 2,3 млн рублей оптимизируют схему движения на двух улицах

Победителю торгов передадут планы по оптимизации движения, сведения о ДТП за последние 10 лет и другие данные об этих дорогах. Подрядчику предстоит проанализировать действующие схемы движения, оценить их эффективность, интенсивность пешеходного и транспортного потоков, а также выработать меры по повышению безопасности и пропускной способности дорог.