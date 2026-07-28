Бодрость взаймы: Как одна банка энергетика придаёт сил, забирая здоровье сердца

Реакция зависит от веса, привычки к кофеину, лекарств и хронических заболеваний. Для большинства здоровых взрослых разовая доза до 200 мг кофеина обычно не вызывает опасений, а суточная — до 400 мг. Однако это не рекомендация и не гарантия безопасности. Учитывать нужно также кофе, чай, колу, добавки и некоторые препараты.