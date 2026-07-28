У Роскосмоса виды на Омск для ракет двух классов

В минувший понедельник, 27 июля 2026 года, в Роскосмосе представили некоторые детали визита в Омск главы госкорпорации Дмитрия Баканова. В частности, из официальной публикации становится ясно, производство каких именно ракет готовятся развернуть в Омске.
«Руководители Центра Хруничева и ПО “Полёт” продемонстрировали главе Роскосмоса контрольно-испытательную станцию. Она позволяет обеспечить в Омске полный цикл производства и проведения финальных комплексных испытаний лёгкой “Ангары-1.2” и “Ангары-А5” тяжёлого класса», — обозначено в сообщении Роскосмоса.
Напомним, план по переносу производства ракет семейства «Ангара» в Омск обсуждался на протяжении 2010-х и предварительно утвержден в 2018 году. О постепенной полной «передислокации» производства летательных аппаратов на омскую площадку стало известно в начале 2026 года.
«Ангара» — это семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности. Они создаются на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. В Омске, прежде всего, налажен серийный выпуск легкой версии ракеты — «Ангара-1.2». Кроме того, на упомянутом ПО «Полет» также приступили к изготовлению конструкций первой и второй ступеней тяжелой «Ангары-А5». В апреле 2024 года состоялся запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» омской сборки с космодрома Восточный.