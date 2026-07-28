У Роскосмоса виды на Омск для ракет двух классов

«Ангара» — это семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности. Они создаются на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. В Омске, прежде всего, налажен серийный выпуск легкой версии ракеты — «Ангара-1.2». Кроме того, на упомянутом ПО «Полет» также приступили к изготовлению конструкций первой и второй ступеней тяжелой «Ангары-А5». В апреле 2024 года состоялся запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» омской сборки с космодрома Восточный.