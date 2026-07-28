На трассе М-4 «Дон» полностью обновили восточный подъезд к Новороссийску

На одном из сложных участков федеральной трассы М-4 «Дон» под Новороссийском завершены дорожные работы. Специалисты полностью обновили пятикилометровый серпантин (с 1531-го по 1536-й километр) на восточном подъезде к городу-герою, сообщили в госкомпании «Автодор».
В ходе ремонта дорожники заменили верхний и нижний слои покрытия на площади более 54 тысяч квадратных метров. Помимо укладки нового асфальтобетонного слоя, на участке установили бортовой камень, прочное барьерное ограждение и обновили дорожные знаки. Финальным штрихом стало нанесение долговечной горизонтальной разметки из термопластика.
«Ремонт был сопряжен с определенными трудностями, связанными с необходимостью введения реверсивной схемы движения из-за сложности рельефа. Однако все работы удалось завершить в срок», — рассказали в пресс-службе компании.
Данный отрезок — это второй этап проекта по обновлению 11-километровой зоны трассы М-4 «Дон» в административных границах Новороссийска, работы на которой стартовали в октябре 2025 года. Сдача объекта позволила снять временные ограничения и обеспечить автомобилистам максимально комфортные и безопасные условия для проезда.