На трассе М-4 «Дон» полностью обновили восточный подъезд к Новороссийску

Данный отрезок — это второй этап проекта по обновлению 11-километровой зоны трассы М-4 «Дон» в административных границах Новороссийска, работы на которой стартовали в октябре 2025 года. Сдача объекта позволила снять временные ограничения и обеспечить автомобилистам максимально комфортные и безопасные условия для проезда.