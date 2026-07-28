Две жительницы Хабаровского края стали жертвами мошенников

Второй жертвой стала 47 летняя женщина: она продиктовала код из СМС, поверив, что это необходимо для получения ключей от домофона. Затем потерпевшей начали приходить сообщения о взломе «Госуслуг» и несанкционированном оформлении кредитов. Узнав о наличии у неё банковских счетов, мошенники склонили женщину к переводу свыше 560 тысяч рублей. После осознания произошедшего она обратилась в полицию.