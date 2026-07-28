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В красноярских «Белых Росах» парень впал в кому после удара доской от лавки по голове (видео)

В Красноярске на Ярыгинской набережной произошла жестокая драка. После нее один из пострадавших оказался в коме.

В Красноярске на Ярыгинской набережной произошла жестокая драка. После нее один из пострадавших оказался в коме, сообщает «К24» со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, несколько человек набросились на двух друзей, повалили их на землю и начали избивать досками от лавки. Знакомые пострадавшего рассказали, что одному из молодых людей пробили голову в трех местах. У него произошло кровоизлияние в мозг. После операции парень находится в коме.

Родные утверждают, что двое участников драки, которые на видео бьют лежащего на земле молодого человека палками, сейчас находятся в отделе полиции. Близкие пострадавшего надеются, что нападавшие понесут ответственность по закону.