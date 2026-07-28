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Пассажирский транспорт подорожал на 1,86% в Красноярском крае за июнь

Услуги пассажирского транспорта в Красноярском крае за год подорожали на 7,07%. В июне их стоимость выросла на 1,86% по сравнению с маем.

Услуги пассажирского транспорта в Красноярском крае за год подорожали на 7,07%. В июне их стоимость выросла на 1,86% по сравнению с маем, сообщает Банк России со ссылкой на данные Росстата.

Одной из причин стал традиционный для летнего периода рост спроса на поездки. В результате увеличилась стоимость билетов на поезда дальнего следования.

Также в регионе подорожал проезд на междугородных автобусах и поездки на такси. Высокий спрос позволил перевозчикам включить в тарифы выросшие расходы на топливо и обслуживание транспорта.

В целом услуги в Красноярском крае за месяц подорожали на 1,26%, а за год на 10,66%. Пассажирский транспорт при этом рос в цене медленнее, чем вся категория услуг.