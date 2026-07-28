Стали известны сроки масштабной реконструкции аэропорта Уфы

Одним из основных этапов станет расширение перрона аэропорта. Это позволит увеличить количество стоянок для воздушных судов и принимать больше дальнемагистральных самолетов, в том числе широкофюзеляжных Airbus и Boeing. Такие лайнеры рассчитаны более чем на 200 пассажиров и используются в том числе на популярных туристических направлениях.