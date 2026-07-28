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Стали известны сроки масштабной реконструкции аэропорта Уфы

В аэропорту Уфы расширят перрон для Airbus и Boeing.

Источник: Комсомольская правда

Аэродромный комплекс международного аэропорта Уфы планируют реконструировать в период с 2028 по 2030 год. О сроках реализации проекта сообщили в Министерстве транспорта России. После проведения работ воздушный порт сможет увеличить количество мест для стоянки самолетов, в том числе дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров. Уточняется, что реконструкцию проведут в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». Ранее проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Одним из основных этапов станет расширение перрона аэропорта. Это позволит увеличить количество стоянок для воздушных судов и принимать больше дальнемагистральных самолетов, в том числе широкофюзеляжных Airbus и Boeing. Такие лайнеры рассчитаны более чем на 200 пассажиров и используются в том числе на популярных туристических направлениях.

Проект предусматривает и строительство новой инфраструктуры. На территории аэродромного комплекса должна появиться площадка для противообледенительной обработки воздушных судов. Также планируется построить комплекс очистных сооружений, трансформаторные подстанции и другие необходимые объекты.

Реализацией проекта займется АО «Международный аэропорт “Уфа”. Реконструкцию планируют провести с использованием механизма государственно-частного партнерства.